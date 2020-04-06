Губернатор из МЧС спасает Иркутскую область после «подвигов» коммуниста Левченко

В декабре Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области. Временным главой президент назначил Игоря Кобзева, построившего карьеру в МЧС, а не в региональной политике. В сентябре в области пройдут губернаторские выборы, и Кобзев имеет все шансы стать уже не врио, а возглавить регион.

Антикризисный спасатель

Несмотря на отсутствие политической карьеры и сибирских корней, губернатор из МЧС выглядит более надежным управленцем для Прибайкалья. Ведь «чрезвычайные ситуации» в регионе — болезненная тема: летом там полыхали пожары на 650 гектарах леса, а в конце июня Тулун затопило после проливных дождей.

Назначение Кобзева отличается от типичных кадровых сценариев Кремля. Он практически неизвестен в политике, не входил в обойму потенциальных высших государственных чинов из «президентского резерва», который формирует замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как утверждали инсайдеры в telegram, Кириенко рекомендовал Путину трех других кандидатов. Но выбор президента пал на «спасателя», а не на «профессионального губернатора».

«Проблем много, я не хочу "бросать камни" в человека, который уже ушел. Он [Левченко], конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается. Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали — это замминистра МЧС [Кобзев] — он с этой задачей справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги», — прокомментировал Путин новое назначение на декабрьской пресс-конференции.

Варяги Левченко

Причины «бросать камни» в Левченко действительно есть. Осенью 2015 года он участвовал в выборах кандидатом от КПРФ, но избравшись, не обрадовал иркутян кадровыми решениями. Например, министром здравоохранения области назначил Олега Ярошенко — чиновника из Москвы, весьма непопулярного среди местных жителей.

После назначения Ярошенко начались массовые увольнения главврачей региона, закупки плохих лекарств по минимальным ценам (при этом бюджетные расходы не снижались), нехватка важных препаратов для инвалидов, снижение зарплаты медработникам на десять и более тысяч (дошло даже до бунта медиков) и другие проблемы. Поэтому, когда Кобзев назначил нового министра здравоохранения области, жители вздохнули с облегчением: им стала Наталия Ледяева, последние 15 лет руководившая иркутским отделением Росздравнадзора.

Буржуйские повадки коммуниста

Серьезно подмочил репутацию «красного» губернатора его протеже - министр лесного комплекса Сергей Шаверда. По версии следствия, при нем под видом санитарной рубки был незаконно спилен лес в заказнике Туколонь. Левченко не согласился с этими обвинениями и выступил в поддержку министра.

Возможно, назначение Кобзева призвано решить и проблему лесного браконьерства — на посту главы Госпожнадзора новый временный губернатор боролся и с «черными лесорубами», а потому знает, как навести порядок в иркутских лесах.

Делать из региона свою вотчину или личное охотничье угодье Кобзев, кажется, не собирается. В отличие от Левченко, который на посту губернатора чувствовал себя «по-барски», а зимой 2017 года даже устроил «охоту» на медведя — хладнокровно расстрелял спящего зверя в упор, засунув ружье в берлогу. Генпрокуратура возбудила по этому поводу уголовное дело.

Холодный прием

Кобзев пришел в Иркутск со стороны, отношения с местными элитами у него пока не выстроены. Первые сто дней руководителя можно оценить по тому, успел ли он создать свою команду для работы: новый врио сформировал свое «временное правительство», опираясь на местные кадры.

Местная ячейка КПРФ восприняла Кобзева в штыки. Народным губернатором коммунисты до сих пор мнят своего товарища Левченко. Экс-губернатор поддерживает этот образ неформальными инспекциями по местам строительства в разрушенном Тулуне, хотя его полномочия закончились почти полгода назад.

Кобзев же не просто инспектирует стройки, а еще и работает: к решению экологических проблем Байкала и стихийных проблем лесов Приангарья он подключает федеральные власти. Во время пандемии коронавируса Кобзев принял жесткое решение о необходимом режиме самоизоляции в регионе, но предпринимателей в трудной ситуации не бросает — обещает принять меры по поддержке бизнеса. Судя по успешному старту в качестве врио, управленец из МЧС имеет все шансы избраться губернатором в сентябре. На него рассчитывает не только Кремль, но и жители региона.