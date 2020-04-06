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Диспансеризацию в РФ приостановили на фоне распространения COVID-19

Диспансеризацию в РФ приостановили на фоне распространения COVID-19

 Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ 9 апреля

Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ 9 апреля
Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

 Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

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14:04   6 Апреля 2020
Общество

Диспансеризацию в РФ приостановили на фоне распространения COVID-19

Диспансеризацию в РФ приостановили на фоне распространения COVID-19

Россиян временно перестанут принимать на стационарное лечение в больницы, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции в России. Об этом распорядилось правительство РФ.

Диспансеризация не будет проводиться, в том числе, для детей-сирот и несовершеннолетних в качестве профилактических медосмотров. Глава российского государства Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с главами регионов РФ. Губернаторы обсудят наличие коек, медоборудования и медперсонала для работы с коронавирусными пациентами.

Коронавирус в РФ диагностировали у 6,3 тысячи человек. Актуальную информацию о течении коронавируса в РФ можно получить на правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#правительство #диспансеризация #коронавирус

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