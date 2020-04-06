Диспансеризацию в РФ приостановили на фоне распространения COVID-19

Россиян временно перестанут принимать на стационарное лечение в больницы, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции в России. Об этом распорядилось правительство РФ.

Диспансеризация не будет проводиться, в том числе, для детей-сирот и несовершеннолетних в качестве профилактических медосмотров. Глава российского государства Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с главами регионов РФ. Губернаторы обсудят наличие коек, медоборудования и медперсонала для работы с коронавирусными пациентами.

Коронавирус в РФ диагностировали у 6,3 тысячи человек. Актуальную информацию о течении коронавируса в РФ можно получить на правительственном портале стопкоронавирус.рф.