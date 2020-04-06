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13:53   6 Апреля 2020
Политика

Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав регионов принимать меры, соответствующие реальной ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, главы некоторых регионов РФ решили закрыть границы из-за ситуации с пандемией, что было недопустимо. Премьер-министр отметил, что губернаторам не стоит путать региональные полномочия с полномочиями федеральными, а ограничения должны быть адекватными.

"Ограничения должны соответствовать реальной ситуации и тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством", — заявил российский премьер.

Ранее сообщалось, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.

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Автор: Ирина Большунова
#правительство рф #мишустин #регионы рф

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