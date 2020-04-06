Китайские СМИ рассказали об успешной стратегии РФ в экспорте вооружения

Россия воспользовалась санкциями, которые против нее были введены Соединенными Штатами Америки, чтобы укрепить свое положение на мировом рынке вооружений.

Об этом в понедельник, 6 марта, пишет китайское информационное агентство «Синьхуа», комментируя доклад российского Министерства обороны об экспорте вооружения за 2019 год.

В документе, в частности, говорится, что в минувшем году объем российского экспорта военной продукции в общей сложности превысил 15,2 миллиарда долларов. По словам замглавы Минобороны РФ Александра Фомина, по итогам 2019 года России удалось сохранить за собой ведущие позиции на мировом рынке вооружений. При этом аналитики высказывают мнение, что продемонстрированные Россией успехи в сфере торговли оружием поспособствуют увеличению уверенности в ее военной промышленности, а значит будут стимулировать экономический рост и представят Россию внешнему миру как страну, сильную в военном плане.

В представленном Минобороны РФ докладе говорится, что заказчиками произведенной в России продукции военного назначения в 2019 году стали порядка 50 стран, а объем экспорта увеличился по сравнению с 2018 годом.

По словам Фомина, Россия ожидала подобных успехов, к настоящему времени экспорт вооружений является основной отраслью, которая обеспечивает развитие экономики и увеличивает совокупную мощь страны.

В то же время, по публикациям в зарубежных СМИ видно, что сейчас России принадлежит пятая часть всей поступающей на международный рынок продукции военного назначения. То есть с 2015 по 2019 год наша страна, существуя в условиях санкций, введенных США и другими странами, вышла на второе место в мире в области продажи вооружений.

Россия расширила свою долю на рынке, благодаря ряду образцов уже стоящего на вооружении и новейшего оружия, предлагая также мероприятия по его дальнейшему обслуживанию.

«Таким образом наибольший спрос зафиксирован на оружие для ведения воздушного боя и осуществления противовоздушной обороны. Первое занимает 54% от всего экспорта, а второе — 30%. По мнению российской стороны, многие страны проявляют большой интерес к истребителям Су-35С и зенитно-ракетным системам С-400. В будущем страна планирует повысить интенсивность продвижения ЗРК С-350 и С-500», — пишет китайское агентство.

Также «Синьхуа» приводит выдержку из доклада Минобороны РФ о том, что основными импортерами произведенного в России вооружения в 2019 году стали ближневосточные страны – в Сирию и Иран Россия поставила системы ПВО «Панцирь» и С-300, от Египта, Мали, Судана и Буркина-Фасо получила крупные военные заказы, а с Катаром и Саудовской Аравией подписала протоколы о намерениях. Как отмечают иностранные аналитики, произведенное в России вооружение, благодаря хорошему соотношению цены и качества, отвечает высоким требованиям ближневосточных государств.

Особенно агентство отмечает сотрудничество РФ с Турцией и Индией. Российская сторона воспользовалась планами Индии модернизировать и заменит вооружения ВВС и ВМС страны, начав активно рекламировать свои самолеты бортовой авиации и зенитно-ракетные комплексы С-400. В результате стороны заключили договор на 14 миллиардов долларов и в конце 2019 года Россия получила аванс.

Турции, которая является страной-членом НАТО, Россия продала ЗРК С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, а также стороны начали консультации по возможному сотрудничеству в области истребителей. Данную сделку, как отмечает китайское информагентство, можно назвать значимым прорывом в дипломатии.

Новыми покупателями российского вооружения стали Египет, Судан и Ирак. Поставки в эти страны, несмотря на то, что они составляют небольшую долю от общего объема экспорта, тем не менее работают на укрепление отношений в сфере обеспечения безопасности.

Кроме того, Россия путем участия в выставках и учениях, а также используя «корабельную дипломатию, продемонстрировала свою военную технику и вооружение странам Юго-Восточной Азии и закрепила свое положение на этом рынке

Как отмечается в материале, главной причиной стабильного роста российского экспорта вооружений может являться тот факт, что за его «сбыт» в условиях зарубежных санкций лично сражаются высшие слои российского руководства.

Президент РФ Владимир Путин на полях XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС) угощал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым, а также лидеры вместе осматривали кабину самолета С-57, что поспособствовало началу российско-турецкого сотрудничества по целому ряду вопросов. Также издание напоминает, что президент РФ лично показывал высшему руководству Египта военный завод, и это также благоприятно отразилось на военном сотрудничестве двух стран. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также на разных форумах активно продвигал отечественную военную технику и вооружение представителям ближневосточных и юго-восточных стран.

Помимо этого, как отмечается, Россия использовала для продвижения своего вооружения крупные международные выставки-ярмарки. Например, на прошедшем в июне 2019 года международном военно-техническом форуме «Армия-2019» площадь российского выставочного павильона превышала 300 квадратных метров. На российской площадке были продемонстрированы истребители, Су-35 вертолеты Ми-28, беспилотники «Орлан-10», а также БМД-4М и ЗРК С-400. Которые привлекли многих покупателей своим рациональным сочетанием технологий и цены.