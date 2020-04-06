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13:14   6 Апреля 2020
Россия

Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ 9 апреля

Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ 9 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ на четверг, 9 апреля.

По словам официального представителя Кремля, перед конференцией глава государства Владимир Путин не планирует проведение дополнительных контактов с нефтяниками. По данным Пескова, с представителями этой сферы на связи постоянно находится министр энергетики РФ Александр Новак.

Также Песков заявил, что на тему нефти Путин пока не планирует переговоров и встреч с президентом США Дональдом Трампом и представителями Саудовской Аравии.

"Но при необходимости они могут пройти оперативно", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков

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