Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ 9 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ на четверг, 9 апреля.

По словам официального представителя Кремля, перед конференцией глава государства Владимир Путин не планирует проведение дополнительных контактов с нефтяниками. По данным Пескова, с представителями этой сферы на связи постоянно находится министр энергетики РФ Александр Новак.

Также Песков заявил, что на тему нефти Путин пока не планирует переговоров и встреч с президентом США Дональдом Трампом и представителями Саудовской Аравии.