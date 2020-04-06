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 Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ 9 апреля

Песков анонсировал телеконференцию ОПЕК+ 9 апреля
Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

 Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов
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13:12   6 Апреля 2020
Политика

Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

Чрезмерный эмоциональный фон в связи с распространением коронавируса в стране может присутствовать, однако не стоит "красить одной краской всю страну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал "изоляционные перегибы" некоторых губернаторов регионов РФ. Мишустин заявил, что закрытие границ регионов на фоне ситуации с коронавирусом является излишней мерой, однако некоторые главы субъектов РФ ее предприняли.

Отметим, правительство РФ ограничило продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Теперь распространять их могут только компании с соответствующей лицензией.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #коронавирус

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