Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

Чрезмерный эмоциональный фон в связи с распространением коронавируса в стране может присутствовать, однако не стоит "красить одной краской всю страну", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал "изоляционные перегибы" некоторых губернаторов регионов РФ. Мишустин заявил, что закрытие границ регионов на фоне ситуации с коронавирусом является излишней мерой, однако некоторые главы субъектов РФ ее предприняли.

Отметим, правительство РФ ограничило продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Теперь распространять их могут только компании с соответствующей лицензией.