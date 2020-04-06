Российское правительство ввело новые правила продажи медицинских масок. Они также коснутся продажи ряда иных медицинских изделий.

Отмечается, что продавать респираторы, маски и перчатки смогут только компании с фармацевтической лицензией. Также вводятся ограничения на продажу масок и перчаток: цена на эти товары будет повышаться не более чем на 10 копеек за штуку на каждом этапе продаж.

Кроме того, кабмин назначил структуру "Ростеха" ответственной за снабжение регионов России масками, респираторами и перчатками.