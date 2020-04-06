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Кабмин ограничил цены на медицинские маски в России

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13:02   6 Апреля 2020
Россия

Кабмин ограничил цены на медицинские маски в России

Кабмин ограничил цены на медицинские маски в России

Российское правительство ввело новые правила продажи медицинских масок. Они также коснутся продажи ряда иных медицинских изделий.

Отмечается, что продавать респираторы, маски и перчатки смогут только компании с фармацевтической лицензией. Также вводятся ограничения на продажу масок и перчаток: цена на эти товары будет повышаться не более чем на 10 копеек за штуку на каждом этапе продаж.

Кроме того, кабмин назначил структуру "Ростеха" ответственной за снабжение регионов России масками, респираторами и перчатками.

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Автор: Василий Пименов
#карантин #маски #правительство рф

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