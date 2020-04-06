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12:55   6 Апреля 2020
Общество

Пермь стала самым дисциплинированным городом России по соблюдению самоизоляции

Пермь стала самым дисциплинированным городом России по соблюдению самоизоляции

Сервис "Яндекс" отслеживает уровень режима самоизоляции населения в российских регионах.

На утро понедельника, 6 апреля, рейтинг самых дисциплинированных городов России по соблюдению режима самоизоляции возглавляет Пермь. Ее показатель составляет 3,9 баллов из 5. На втором месте расположился Нижний Новгород с 3,7 баллами. Тройку лидеров замыкает Уфа. "Яндекс" оценил в этом городе уровень самоизоляции на 3,6 балла.

Индекс самоизоляции определяется при использовании приложений "Яндекса" жителями разных городов. Высокие значения говорят о том, что люди хорошо соблюдают режим карантина. Чем ниже показатель, тем больше людей на улицах.

Российские власти ввели режим самоизоляции в большинстве регионах страны из-за ситуации с распространением коронавируса. По последним данным, в России было выявлено более 6,3 тысячи заболевших. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 представлена на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#рейтинг #яндекс #пермь #самоизоляция #коронавирус

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