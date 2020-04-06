Чрезвычайное положение с 7 апреля введут в Японии по причине распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

На период чрезвычайного положения в Стране восходящего солнца запретят любые массовые мероприятия. Жители должны будут соблюдать режим самоизоляции. Никакие штрафы за нарушения предписаний властями не назначены.

Режим ЧС введут в основном в крупных торговых городах страны, таких как Токио и Осака.

Губернатор столицы Японии сообщил, что планирует переделать олимпийскую деревню так, чтобы ее можно было использовать в качестве больницы для инфицированных коронавирусом.

На 6 апреля в мире зафиксировано более 1 200 000 случаев заражения COVID-19. Премьер Японии может отложить визит в Россию из-за распространения инфекции.