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Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов
Режим ЧС вводят в Японии из-за коронавируса

Режим ЧС вводят в Японии из-за коронавируса

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12:49   6 Апреля 2020
Весь мир

Режим ЧС вводят в Японии из-за коронавируса

Режим ЧС вводят в Японии из-за коронавируса

Чрезвычайное положение с 7 апреля введут в Японии по причине распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

На период чрезвычайного положения в Стране восходящего солнца запретят любые массовые мероприятия. Жители должны будут соблюдать режим самоизоляции. Никакие штрафы за нарушения предписаний властями не назначены.

Режим ЧС введут в основном в крупных торговых городах страны, таких как Токио и Осака.

Губернатор столицы Японии сообщил, что планирует переделать олимпийскую деревню так, чтобы ее можно было использовать в качестве больницы для инфицированных коронавирусом.

На 6 апреля в мире зафиксировано более 1 200 000 случаев заражения COVID-19. Премьер Японии может отложить визит в Россию из-за распространения инфекции.

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Автор: Яна Либерман
#япония #токио #коронавирус

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