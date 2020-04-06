Джазовые музыканты из трех стран выступят в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей и медиагруппа "Патриот" проведут джазовый концерт в рамках онлайн-трансляции, которая начнется 6 апреля, в 14:00.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале ФАН. В выступлении примут участие музыканты: Леонид Ханин (Санкт-Петербург) – ударные, Джерри Ким (Санкт-Петербург) – гитара, Карлос Фернандес (Мексика) – бас-гитара, Джимми Халперин (Нью-Йорк) – саксофон.

Джимми Гальперин занимается музыкой с 1970 года. В начале 80-х он работал с культовым американским басистом Домиником Дьювалем, в середине 90-х выпустил свой дебютный альбом на лейбле Zinnia, а в начале нулевых выступал с Томасом Андерсеном. Джерри Ким родился в Казахской ССР в семье переселенцев из Северной Кореи. После окончания музыкального училища участвовал в ведущих музыкальных проектах Алма-Аты. Переехал в Петербург в 1998 году, где в настоящее время живет и работает.

Музыкальный цикл онлайн-трансляций продлится до окончания нерабочих дней, установленных указом президента России. Медиагруппа "Патриот" также приглашает к дистанционному участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ.