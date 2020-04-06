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12:34   6 Апреля 2020
Общество

Мишустин заявил, что любые исследования на коронавирус будут проводиться по полису ОМС

Мишустин заявил, что любые исследования на коронавирус будут проводиться по полису ОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию будут проводиться врачами по полису обязательного медицинского страхования.

О том, что для граждан России такие мероприятия будут проводиться абсолютно бесплатно и в рамках программы медицинского страхования, глава кабмина заявил в рамках правительственного совещания в понедельник, 6 апреля. Мишустин также подчеркнул, что при необходимости сроки действия временных свидетельств ОМС могут быть продлены.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая заявили о вспышке атипичной пневмонии в провинции Хубэй. Позднее выяснилось, что возбудителем инфекции стал коронавирус нового типа. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По состоянию на 6 апреля в РФ зафиксировано более 6300 случаев заражения коронавирусом. Вся актуальная информация об эпидемиологической обстановке в России и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#мишустин #полис омс #коронавирус

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