Мишустин заявил, что любые исследования на коронавирус будут проводиться по полису ОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию будут проводиться врачами по полису обязательного медицинского страхования.

О том, что для граждан России такие мероприятия будут проводиться абсолютно бесплатно и в рамках программы медицинского страхования, глава кабмина заявил в рамках правительственного совещания в понедельник, 6 апреля. Мишустин также подчеркнул, что при необходимости сроки действия временных свидетельств ОМС могут быть продлены.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая заявили о вспышке атипичной пневмонии в провинции Хубэй. Позднее выяснилось, что возбудителем инфекции стал коронавирус нового типа. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По состоянию на 6 апреля в РФ зафиксировано более 6300 случаев заражения коронавирусом. Вся актуальная информация об эпидемиологической обстановке в России и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф.