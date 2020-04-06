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12:09   6 Апреля 2020
Россия

Россиян не будут штрафовать за просрочку оплаты ЖКУ

Россиян не будут штрафовать за просрочку оплаты ЖКУ

Российское правительство введет мораторий на штрафные санкции за просроченную оплату услуг ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Временный мораторий на начисление штрафов за неоплаченные коммунальные услуги вводится для всех жителей РФ, вне зависимости от их доходов. Более того, Мишустин уточнил, что коммунальные услуги за долги отключать не будут.

Также не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт. Льготный период продлится до 1 января 2021 года.

Правительство РФ ранее приняло решение ввести мораторий на штрафы для малого и среднего бизнеса. Он будет действовать до конца года. Отмечается, что оплату уже выписанных штрафов можно отсрочить.

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Автор: Илья Романович
#правительство #мишустин #мораторий #услуги жкх

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