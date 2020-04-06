«Альянс врачей» заподозрили в махинациях с пожертвованиями

Так называемый профсоюз «Альянс врачей» заподозрили в неоправданном завышении цен на закупку средств защиты для медиков. Организация блогера Алексея Навального собрала 3,5 миллиона рублей, часть из которых была израсходована по меньшей мере нерационально.

На разницу в закупочных ценах указывают отчеты самого «Альянса». В первой смете от 1 апреля была обозначена сумма в 331 тысячу рублей. А во второй, заявленной 4 апреля, сумма уменьшилась до 294 тысяч.

Список покупок в двух сметах почти одинаковый: 10 одноразовых костюмов, 580 респираторов, 500 масок, 1000 перчаток и 300 антисептиков. Зато герметичных очков, согласно второй смете, купили в три раза меньше, чем похвастались в первой: 20 штук вместо 60.

Помимо неразберихи со сметами, вопросы вызвали и странные цены: у пользователей соцсетей сложилось ощущение, будто бы оптовой закупки у поставщиков вообще не было, а средства покупались в розницу — 300 бутылочек антисептика за 135 тысяч рублей, 500 одноразовых масок за 20 тысяч. Весьма скромным набором за большие деньги «Альянс врачей» снабдил коллег из Новгородской области, пообещав аналогично «обеспечить» еще не менее 20 больниц. Twitter всколыхнулся от возмущения.

«Что значит "обеспечим 20 больниц"? 5 костюмов хватит в эпидемию на 1 день и то если повезет. 500 перчаток хватит на пару дней. 500 масок на 5 сотрудников — на 24 часа. Что вы понимаете под словом "обеспечили"?», — поинтересовался у «Альянса» в Twtter некто «Анатолий Анатольевич».

Поставщик средств защиты намекнул, что «Альянс врачей» в своей смете явно завышает цены. Он продемонстрировал в Twitter фотографию со своим товаром по более выгодным ценам.

«Это 1500 защитных масок FFP1 и 1500 перчаток. На сумму примерно 45 тысяч рублей. Объем — почти паллет», — усомнился в прозрачности закупок «Альянса» бизнесмен.

«Профсоюз» же тратит половину этой суммы на пять сотен одноразовых масок. Еще более качественные респираторы класса FFP3 можно купить уже у другого поставщика гораздо дешевле, чем такие маски: 400 штук обойдутся в 10 224 рубля.

Но закупщики «Альянса», вероятно, пренебрегли оптовыми ценами, несмотря на обеспокоенность сторонников.

«Оперативно реагируйте на информацию людей о ценах на медимущество и покупайте его по возможности дешевле, чтобы вас не обвиняли в том, что наживаетесь на донатах», — безрезультатно взывал к здравому смыслу «Альянса» один из подписчиков в Twitter.

Пока неизвестно, куда делись больше трех миллионов рублей, собранных «Альянсом» с подписчиков. Организация планирует совершить «еще как минимум 10 таких поездок», как в Новгородскую область, и потратить деньги на «обеспечение» других больниц. Но рассчитывать на рациональность закупок вновь не приходится.

Первая поездка в Новгородскую область, закончившаяся в ОВД, обошлась главе «Альянса» Анастасии Васильевой в 300 тысяч рублей. Она уверяла, что деньги пойдут на гуманитарную помощь местным больницам — якобы новгородским врачам не хватает средств защиты от коронавируса. Источник в областной администрации опроверг это заявление, заверив, что регион получает по 50 тысяч медицинских масок в неделю.

Вероятно, поездка госпожи Васильевой из закрытой на карантин Москвы в Великий Новгород была не благородным порывом, а попыткой набрать политические очки на «конфликте» с местной полицией. Еще более вероятно, что Васильева предвидела свое задержание: ведь москвичи обязаны соблюдать самоизоляцию. Сейчас столица лидирует по количеству заболевших коронавирусом.

⚡⚡⚡Полицейские напали на Анастасию Васильеву, силой пытались затащить в ОВД. Анастасия потеряла сознание, возможно её удушил один из сотрудников в штатском. Это настоящий фашизм. pic.twitter.com/jUPsCCkfHE — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

Первой жертвой сбежавшей из-под карантина Васильевой стал заведующий отделением хирургии Окуловской больницы Юрий Коровин: после «гумпомощи» от «Альянса врачей» его посадили на карантин.

Ранее другую организацию Навального, так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», уже уличили в финансовых махинациях. Как оказалось, «расследования» ФБК оплачивают анонимные лица посредством криптовалюты, а в начале марта «фонд» заподозрили в теневом финансировании.