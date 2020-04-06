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Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля
Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

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10:45   6 Апреля 2020
Общество

Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

Более 900 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в РФ за последние 24 часа, гласит официальная статистика.

Первый случай заболевания коронавирусом обнаружен в Карелии. Коронавирус у пациентов подтвержден в 49 субъектах РФ за прошедшие сутки.

Медики зафиксировали два новых случая летального исхода. Более 50 человек выздоровело и выписано из медицинских учреждений России. 

На территории России сегодня зарегистрировано 6343 случая заражения СOVID-19. Больше всего - в Москве (3893), Подмосковье (305), Петербурге (191). 

Актуальная информация о коронавирусе в РФ публикуется на официальном портале стопкоронавирус.рф.     

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Автор: Борис Нестеров
#статистика #пандемия #коронавирус

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