Более 900 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в РФ за последние 24 часа, гласит официальная статистика.

Первый случай заболевания коронавирусом обнаружен в Карелии. Коронавирус у пациентов подтвержден в 49 субъектах РФ за прошедшие сутки.

Медики зафиксировали два новых случая летального исхода. Более 50 человек выздоровело и выписано из медицинских учреждений России.

На территории России сегодня зарегистрировано 6343 случая заражения СOVID-19. Больше всего - в Москве (3893), Подмосковье (305), Петербурге (191).

Актуальная информация о коронавирусе в РФ публикуется на официальном портале стопкоронавирус.рф.