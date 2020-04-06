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12:33   6 Апреля 2020
Россия

Пострадавшая девятка. Каких предпринимателей отпустят на кредитные каникулы

Пострадавшая девятка. Каких предпринимателей отпустят на кредитные каникулы

Через 11 дней после первого обращения президента РФ к гражданам, в котором он озвучил меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, российское правительство официально определило список наиболее пострадавших отраслей экономики.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте.

В список входят девять отраслей:

-  бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

- общепит;

- организация конференций и выставок;

- услуги по дополнительному образованию, негосударственные образовательные учреждения;

- гостиничный бизнес;

- туристические агентства и другие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма;

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

- культурные центры, организации досуга и развлечений;

- аэропорты, авиаперевозки, автоперевозки.

Предприятиям вышеперечисленных отраслей окажут адресную поддержку. В пресс-службе кабмина сообщили, что пакет мер опубликуют в ближайшее время.

Одна из таких мер - кредитные каникулы для бизнеса. Соответствующий закон уже вступил в силу. Индивидуальные предприниматели и владельцы предприятий малого и среднего бизнеса смогут отсрочить платежи по займам, оформленным до 3 апреля 2020 года. Правда, есть ограничения по суммам кредита. Для ИП, например, это не выше 300 тысяч рублей, автокредит не должен превышать 600 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля в связи с распространением вируса COVID-19. При этом региональные власти вправе как сократить эту меру, так и увеличить срок изоляции, в зависимости от ситуации в каждом конкретном субъекте РФ. По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в стране зафиксировано 6343 случая заболевания. Скончались 47 человек.

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Автор: Роман Самойлов
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