Россия не отказывается от своих граждан, которые застряли в других странах из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство Российской Федерации прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть российских граждан, застрявших за границей, домой.

По словам Мишустина, в ближайшее время на счета россиян, которые не могут вернуться домой, начнут поступать первые средства. Также сообщается, что иностранным гражданам, оставшимся на территории РФ, продлят визы.

В мире коронавирусом инфицированы более 1,2 млн человек. В России, как сообщал оперштаб по борьбе с COVID-19, зафиксировано 6 343 случая заражения.