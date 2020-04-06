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10:43   6 Апреля 2020
Россия

Правительство РФ делает все возможное для возвращения граждан на родину

Правительство РФ делает все возможное для возвращения граждан на родину

Россия не отказывается от своих граждан, которые застряли в других странах из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство Российской Федерации прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть российских граждан, застрявших за границей, домой. 

По словам Мишустина, в ближайшее время на счета россиян, которые не могут вернуться домой, начнут поступать первые средства. Также сообщается, что иностранным гражданам, оставшимся на территории РФ, продлят визы.

В мире коронавирусом инфицированы более 1,2 млн человек. В России, как сообщал оперштаб по борьбе с COVID-19, зафиксировано 6 343 случая заражения. 

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Автор: Борис Нестеров
#россияне #мишустин #коронавирус

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