Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

Президент России Владимир Путин собирается в ближайшие дни устроить селекторное совещание, посвященное теме борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Анонсируя мероприятие, глава правительства уточнил, что на нем будут присутствовать губернаторы. Они обсудят, везде ли были выделены дополнительные койко-места в медучреждениях, во всех ли регионах достаточно оборудования и лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом.

Мишустин также поблагодарил россиян, которые не нарушают режим самоизоляции.