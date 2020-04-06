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 Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

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10:43   6 Апреля 2020
Политика

Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

Президент России Владимир Путин собирается в ближайшие дни устроить селекторное совещание, посвященное теме борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Анонсируя мероприятие, глава правительства уточнил, что на нем будут присутствовать губернаторы. Они обсудят, везде ли были выделены дополнительные койко-места в медучреждениях, во всех ли регионах достаточно оборудования и лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом.

Мишустин также поблагодарил россиян, которые не нарушают режим самоизоляции.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #мишустин #коронавирус

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