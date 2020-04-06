Столичные медики выписали из больниц еще 12 пациентов, перенесших COVID-19

Московские врачи сообщили о 12 пациентах, которым удалось вылечиться от коронавируса. Повторные тесты показали отрицательные результаты, излечившиеся уже выписаны из больниц.

Москва занимает первое место в России по числу зараженных коронавирусом. Общее количество выздоровевших в столице на сегодняшний день составляет 210 человек.

Как пояснили врачи, после лечения пациентам проводят специальный анализ. Если повторный тест на коронавирус показывает отрицательный результат, пациента выписывают домой, поскольку он является полностью здоровым.

Отметим, что в мире более 1,2 млн человек инфицированы коронавирусом. Компания "Р-Фарм" ранее сообщила, что начала клинические испытания препаратов для лечения тяжелой формы COVID-19.