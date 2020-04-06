Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля

Власти региона сообщили о введении системы пропусков в виде СМС для жителей Приморья в рамках противодействия COVID-19.

Электронные пропуска выдадут гражданам, которые работают в период самоизоляции. Пропуск приходит человеку в виде СМС-сообщения, с помощью которого он сможет спокойно передвигаться по городу.

Правительство Приморья такой мерой планирует замедлить распространение коронавируса в регионе. На сегодняшний день зафиксировано 5 389 случаев заболевания этой инфекцией. Россияне могут узнать всю информацию о COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф. Данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.