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10:34   6 Апреля 2020
Общество

Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля

Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля

Власти региона сообщили о введении системы пропусков в виде СМС для жителей Приморья в рамках противодействия COVID-19.

Электронные пропуска выдадут гражданам, которые работают в период самоизоляции. Пропуск приходит человеку в виде СМС-сообщения, с помощью которого он сможет спокойно передвигаться по городу.

Правительство Приморья такой мерой планирует замедлить распространение коронавируса в регионе. На сегодняшний день зафиксировано 5 389 случаев заболевания этой инфекцией. Россияне могут узнать всю информацию о COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф. Данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#приморье #коронавирус

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