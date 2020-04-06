Додон призвал оппозицию Молдавии прекратить политические конфликты на период пандемии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

 Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля

Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля
Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

 Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

 Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля

Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля
Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

 Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
10:21   6 Апреля 2020
Политика

Додон призвал оппозицию Молдавии прекратить политические конфликты на период пандемии

Додон призвал оппозицию Молдавии прекратить политические конфликты на период пандемии

Обществу нужно перемирие, заявил молдавский лидер Игорь Додон, призвав оппозицию "умерить пыл" в политических конфликтах на период пандемии коронавируса.

Общество и политики должны все свое внимание направить на защиту граждан от пандемии по коронавирусу, заявил президент Молдавии Игорь Додон. 

"Обращаюсь ко всем политикам нашей страны с призывом договориться о введении моратория на политические темы в период пандемии", - сказал Додон, добавив, что следует взять паузу в идеологических конфликтах.

В Молдавии зафиксировано 864 случаев заражения коронавирусом. Умерли 15 пациентов, трое из них проживали в Приднестровье. В стране введен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. 

Полностью прекращено авиасообщение с другими странами, также закрыты наземные границы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#молдавия #додон #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...