Додон призвал оппозицию Молдавии прекратить политические конфликты на период пандемии

Обществу нужно перемирие, заявил молдавский лидер Игорь Додон, призвав оппозицию "умерить пыл" в политических конфликтах на период пандемии коронавируса.

Общество и политики должны все свое внимание направить на защиту граждан от пандемии по коронавирусу, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Обращаюсь ко всем политикам нашей страны с призывом договориться о введении моратория на политические темы в период пандемии", - сказал Додон, добавив, что следует взять паузу в идеологических конфликтах.

В Молдавии зафиксировано 864 случаев заражения коронавирусом. Умерли 15 пациентов, трое из них проживали в Приднестровье. В стране введен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней.

Полностью прекращено авиасообщение с другими странами, также закрыты наземные границы.