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10:17   6 Апреля 2020
Общество

Российская компания "Р-Фарм" через год может начать выпуск препарата против COVID-19

Российская компания "Р-Фарм" через год может начать выпуск препарата против COVID-19

Российская высокотехнологичная фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует начать выпускать лекарство против коронавируса.

Генеральный директор компании Василий Игнатьев в интервью РИА Новости рассказал, что производство и выпуск могут начаться примерно через 12-18 месяцев. Таким образом, препарат может стать доступен уже в мае 2021 года.

Фармацевтическая компания проводит исследования двух уже существующих биологических препаратов для лечения тяжелой формы коронавируса. Тестируемые медикаменты обычные применяются для терапии ревматоидного артрита, гигантоклеточного артериита или аутовоспалительных заболеваний.

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Автор: Борис Нестеров
#лекарство #фармацевт #коронавирус

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