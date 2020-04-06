Российская компания "Р-Фарм" через год может начать выпуск препарата против COVID-19
Российская высокотехнологичная фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует начать выпускать лекарство против коронавируса.
Генеральный директор компании Василий Игнатьев в интервью РИА Новости рассказал, что производство и выпуск могут начаться примерно через 12-18 месяцев. Таким образом, препарат может стать доступен уже в мае 2021 года.
Фармацевтическая компания проводит исследования двух уже существующих биологических препаратов для лечения тяжелой формы коронавируса. Тестируемые медикаменты обычные применяются для терапии ревматоидного артрита, гигантоклеточного артериита или аутовоспалительных заболеваний.