Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

Западное издание Foreign Affairs опубликовало статью, посвященную шести годам с момента возвращения Крыма в состав РФ.

По результатам опроса американского СМИ, большая часть респондентов Крыма счастливы, что живут в России.

По данным издания, американцы по-прежнему официально не признают полуостров частью РФ. Средства массовой информации Запада, освещая происходящее на полуострове, не считаются с мнением большей части его жителей, акцентируя внимание на признанном экстремистским формированием в Российской Федерации "Меджлисе" (деятельность организации запрещена в РФ) крымско-татарского народа, отметили журналисты Foreign Affairs.