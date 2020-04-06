Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

 Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля

Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля
Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

 Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

Число заболевших COVID-19 россиян за сутки увеличилось на 954 человека

 Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля

Система электронных пропусков для жителей Приморья начнет действовать с 7 апреля
Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

Российское правительство делает все возможное для возвращения граждан РФ на родину

 Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса

Мишустин анонсировал совещание Путина с губернаторами на тему коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
10:10   6 Апреля 2020
Политика

Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

Западное издание Foreign Affairs опубликовало статью, посвященную шести годам с момента возвращения Крыма в состав РФ.

По результатам опроса американского СМИ, большая часть респондентов Крыма счастливы, что живут в России.

По данным издания, американцы по-прежнему официально не признают полуостров частью РФ. Средства массовой информации Запада, освещая происходящее на полуострове, не считаются с мнением большей части его жителей, акцентируя внимание на признанном экстремистским формированием в Российской Федерации "Меджлисе" (деятельность организации запрещена в РФ) крымско-татарского народа, отметили журналисты Foreign Affairs.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#крым #политика #америка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...