Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскачество провело исследование "Российского" сыра

Роскачество провело исследование "Российского" сыра

 Соловьев дал полезный совет тем, кто жалуется на дефицит масок

Соловьев дал полезный совет тем, кто жалуется на дефицит масок
Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

 Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ

Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
Роскачество провело исследование "Российского" сыра

Роскачество провело исследование "Российского" сыра

 Соловьев дал полезный совет тем, кто жалуется на дефицит масок

Соловьев дал полезный совет тем, кто жалуется на дефицит масок
Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

Foreign Affairs рассказал, что крымчане довольны жизнью в составе РФ

 Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ

Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
9:49   6 Апреля 2020
Политика

Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ

Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ

Представители НАТО собираются создать экспертный совет, занимающийся разработкой плана будущего альянса. Глава Франции Эммануэль Макрон хочет направить в совет экс-главу МИД страны Юбера Ведрина.

Такое решение Парижа указывает на желание изменить политику Запада по отношению к России, сообщает ПолитЭксперт.

Ведрин — сторонник "более реалистичной политики" в отношении РФ. Он много раз утверждал, что снова запустит отношения с Москвой, не дожидаясь решения президента США Дональда Трампа. США не смотрят на Европу, а ведут свою политику.

"Нам нужны отношения реалистичные и рациональные, но при этом соседские", — отметил Ведрин.

Многие страны Центральной и Восточной Европы уверены, лидер Франции ведет наивную политику. Макрон же убежден в своей правоте.

Французский истеблишмент одобряет Ведрина. Он сможет составить правильный вектор для улучшения всего альянса. Ведрин считает, что после развала СССР Запад долго показывал себя высокомерным по отношению к России.

Президент Франции озвучивал ту же позицию. Они считают, что расширение НАТО на Восток повлияло на поведение России, в результате чего Крым воссоединился с РФ, а Украина пришла к упадку.

Макрон и Ведрин убеждены, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность, также этого хочет и США, финансирующие часть альянса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #франция #нато

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...