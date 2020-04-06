Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ

Представители НАТО собираются создать экспертный совет, занимающийся разработкой плана будущего альянса. Глава Франции Эммануэль Макрон хочет направить в совет экс-главу МИД страны Юбера Ведрина.

Такое решение Парижа указывает на желание изменить политику Запада по отношению к России, сообщает ПолитЭксперт.

Ведрин — сторонник "более реалистичной политики" в отношении РФ. Он много раз утверждал, что снова запустит отношения с Москвой, не дожидаясь решения президента США Дональда Трампа. США не смотрят на Европу, а ведут свою политику.

"Нам нужны отношения реалистичные и рациональные, но при этом соседские", — отметил Ведрин.

Многие страны Центральной и Восточной Европы уверены, лидер Франции ведет наивную политику. Макрон же убежден в своей правоте.

Французский истеблишмент одобряет Ведрина. Он сможет составить правильный вектор для улучшения всего альянса. Ведрин считает, что после развала СССР Запад долго показывал себя высокомерным по отношению к России.

Президент Франции озвучивал ту же позицию. Они считают, что расширение НАТО на Восток повлияло на поведение России, в результате чего Крым воссоединился с РФ, а Украина пришла к упадку.

Макрон и Ведрин убеждены, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность, также этого хочет и США, финансирующие часть альянса.