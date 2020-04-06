Кабмин РФ опубликовал список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Российское правительство опубликовало список самых пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно документу, организации малого и среднего бизнеса из этих сфер могут рассчитывать на кредитные каникулы для своего бизнеса. Так, в списке указаны авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, работа турагентств и сфера туризма, гостиничный бизнес, сфера общественного питания, организации дополнительного образования, а также бытовые услуги и организация конференций и выставок.