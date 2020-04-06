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 Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ

Макрон считает, что Ведрин сможет изменить политику НАТО по отношению к РФ
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

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9:33   6 Апреля 2020
Политика

Кабмин РФ опубликовал список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Кабмин РФ опубликовал список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Российское правительство опубликовало список самых пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно документу, организации малого и среднего бизнеса из этих сфер могут рассчитывать на кредитные каникулы для своего бизнеса. Так, в списке указаны авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, работа турагентств и сфера туризма, гостиничный бизнес, сфера общественного питания, организации дополнительного образования, а также бытовые услуги и организация конференций и выставок.

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Автор: Руслан Неглинный
#правительство рф #мишустин

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