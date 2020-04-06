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9:13   6 Апреля 2020
Общество

Роскачество провело исследование "Российского" сыра

Роскачество провело исследование "Российского" сыра

Повторное исследование сыра провело Роскачество. Выяснилось, что за три года характеристики продукта улучшились.

Последнее испытание проводили в 2017 году, в результате чего выяснилось, что хороший сыр найти не так-то просто: ни один из 30 видов сыров тогда не получил высшую оценку. Позже Роскачество провело еще одно тестирование.

"Результаты исследования показали, что улучшилось качество всех переисследованных товаров", — говорится в сообщении.

Высшую оценку в ходе последнего исследования получили три марки сыра "Российского". Замечания к производителям связаны с превышением количества соли или ее недостатком в продукте, в некоторых сырах остались недочеты по жирности, а в некоторых марках жирность привели в норму. Также выявленные недостатки касались повышенной влажности и низких показателей цвета и консистенции продукта.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сыр #роскачество

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