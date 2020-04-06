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8:45   6 Апреля 2020
Общество

Соловьев дал полезный совет тем, кто жалуется на дефицит масок

Соловьев дал полезный совет тем, кто жалуется на дефицит масок

Жалующиеся на отсутствие в аптеках масок россияне могли бы с пользой тратить время, которое уходит на критику, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

По словам телеведущего, если нет возможности приобрести маску, можно сделать ее самостоятельно. Информацией об этом он поделился в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", которое выходит на канале "Россия 1".

"Если бы те люди, которые кричат, что невозможно купить в аптеке маску, то время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, то им самим было бы спокойней", - подчеркнул Соловьев.

В Минпромторге ранее заявили, что несколько десятков предприятий в России в сутки производят 1,6 миллиона одноразовых защитных масок. Известно также о контрактах с Китаем на поставки в РФ 55 млн масок.

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Автор: Руслан Неглинный
#соловьев #маски #коронавирус

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