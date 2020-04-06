Роспотребнадзор сообщил о проведении домашних тестирований на коронавирус

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщила о начале тестирований на коронавирус в домашних условиях.

Роспотребнадзор рассказал о проведении домашних бесконтактных тестирований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили медицинские сотрудники ведомства 6 апреля.

"Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему.", — прокомментировали в ведомстве.

Специалисты уверены, что новая система позволит выявить инфекцию на ранних этапах ее развития, а также обнаружить вирус у людей, не имеющих никаких симптомов заболевания. Выполнить тестирование можно будет по желанию и без назначения врача. Однако пока что услуга доступна исключительно в платном формате и для жителей Москвы и Московской области. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество зараженных выросло до 5 389 человек.