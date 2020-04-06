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7:45   6 Апреля 2020
Экономика

Мексика направит треть экспортной нефти на внутреннюю переработку

Мексика направит треть экспортной нефти на внутреннюю переработку

Власти Мексики из-за падения стоимости нефти будут отправлять 400 тысяч баррелей в день на производство бензина внутри страны. Об этом сообщил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Во вовремя обращения к гражданам он заявил, что в ситуации, когда цены на сырую нефть упали, производство бензина внутри Мексики увеличится. По его словам, 400 тысяч баррелей в день будут выделяться для того, чтобы не тратить впустую экспортируемую нефть и снизить закупки топлива за рубежом.

Повышение доли переработки нефти является стратегической целью действующего правительства. На данный момент Мехико реконструируют шесть НПЗ и строит один новый на юге страны.

Снижение стоимости мексиканской нефтяной смеси за последние месяцы превышало более чем в пять раз. Это угрожает доходу бюджета Мексики, который во многом зависит от эксперта "черного золота".

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Автор: Юлия Яковлева
#нефть #мексика #экспорт

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