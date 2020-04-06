Фундамент инфекционного военного госпиталя под Хабаровском готов на 80 процентов

Фундамент модульного инфекционного военного госпиталя под Хабаровском, готов на 80%, сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

Госпиталь должен быть построен в мае этого года в селе Анастасьевка. Это один из 16 военных госпиталей в России, которые в срочном порядке строят по поручению президента РФ. На Дальнем Востоке будет построено четыре госпиталя: под Хабаровском, в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Уссурийске.

Руководитель проекта Военного строительного управления Минобороны РФ Николай Лада рассказал, что госпиталь в Анастасьевке будет построено как капительное сооружение и продолжит свою работу после пандемии коронавируса, в отличие от подобного госпиталя в китайском Ухане, который сразу строился, как временный.