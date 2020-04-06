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7:21   6 Апреля 2020
Общество

Фундамент инфекционного военного госпиталя под Хабаровском готов на 80 процентов

Фундамент инфекционного военного госпиталя под Хабаровском готов на 80 процентов

Фундамент модульного инфекционного военного госпиталя под Хабаровском, готов на 80%, сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

Госпиталь должен быть построен в мае этого года в селе Анастасьевка. Это один из 16 военных госпиталей в России, которые в срочном порядке строят по поручению президента РФ. На Дальнем Востоке будет построено четыре госпиталя: под Хабаровском, в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Уссурийске.

Руководитель проекта Военного строительного управления Минобороны РФ Николай Лада рассказал, что госпиталь в Анастасьевке будет построено как капительное сооружение и продолжит свою работу после пандемии коронавируса, в отличие от подобного госпиталя в китайском Ухане, который сразу строился, как временный.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#госпиталь #хабаровск #коронавирус

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