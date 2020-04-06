Российские журналисты подверглись атаке со стороны врачей в Нью-Йорке

Российская съемочная группа ВГТРК подверглась атаке со стороны служащих больницы в Нью-Йорке во время интервью с врачом, рассказавшем о реальной ситуации с COVID-19 в городе. Об этом сообщил корреспондент Валентин Богданов.

В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что инцидент начался в момент интервью с русскоговорящим главврачом Ираклием Бузиашвили.

По его словам, инцидент начался с того, что во время интервью с врачом к съемочной группе подбежали сотрудники больницы и прервали беседу.

Журналист сообщил, что съемочной группе не позволили закончить — неизвестный человек во врачебном халате вернулся с подмогой. Он попытался заставить Бузиашвили замолчать, напав на журналистов.

Он заявил, что нападавшие полностью проигнорировали первую поправку к Конституции США и пренебрегли необходимостью соблюдать социальную дистанцию.

Богданов подчеркнул, что идея сюжета заключалась в том, чтобы показать реальную опасность коронавируса. Поэтому он расценивает случившееся как воспрепятствование журналистской работе.