Курдских боевиков обвиняют в подрыве автомобиля в сирийской Хасеке

Заминированный автомобиль взорвался в окрестностях города Рас аль-Айн. Сообщается, что машина находилась вблизи от опорного пункта "Сирийской национальной армии".

ФАН пишет, что сведений о пострадавших и жертвах пока не поступало. В установке СВУ и его подрыве обвиняют курдских радикалов.

Также стало известно, что в провинцию Хасака прибыл военный конвой из Иракского Курдистана. Американская колонна и обеспечение материально-технического плана двигалась в сторону баз США в окрестностях населенных пунктов Аш-Шаддади и Тель-Тамра.