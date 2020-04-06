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6:31   6 Апреля 2020
Политика

Курдских боевиков обвиняют в подрыве автомобиля в сирийской Хасеке

Курдских боевиков обвиняют в подрыве автомобиля в сирийской Хасеке

Заминированный автомобиль взорвался в окрестностях города Рас аль-Айн. Сообщается, что машина находилась вблизи от опорного пункта "Сирийской национальной армии".

ФАН пишет, что сведений о пострадавших и жертвах пока не поступало. В установке СВУ и его подрыве обвиняют курдских радикалов.

Также стало известно, что в провинцию Хасака прибыл военный конвой из Иракского Курдистана. Американская колонна и обеспечение материально-технического плана двигалась в сторону баз США в окрестностях населенных пунктов Аш-Шаддади и Тель-Тамра.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #взрыв #авто

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