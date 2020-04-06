Аналитики составили топ-5 регионов РФ с дорогими продуктами
Затраты на еду в Ингушетии и Дагестане превышают половину всех расходов домохозяйств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рейтингово агентства АКРА.
Сообщается, что на Чукотке и в Смоленской области доля расходов на питание составляет 48 процентов от всех трат.
При этом средний показатель расходов на питание в субъектах РФ в период с 2004 по 2018 год упал на десять процентов.
Наименьший показатель затрат на еду встречает в Москве (25 процентов), Подмосковье (25 процентов) и Ханты-Манскийском автономном округе (24 процента), Татарстане (26 процентов).
В декабре минувшего года топ также возглавила Ингушетия. Наименьший процент трат на еду среди регионов РФ был зарегистрирован в Татарстане.