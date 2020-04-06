Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

 Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае

Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае
Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей

Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей

 Экс-послы США назвали пандемию коронавируса шансом для "возвращения" Крыма

Экс-послы США назвали пандемию коронавируса шансом для "возвращения" Крыма
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

 Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае

Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае
Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей

Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей

 Экс-послы США назвали пандемию коронавируса шансом для "возвращения" Крыма

Экс-послы США назвали пандемию коронавируса шансом для "возвращения" Крыма
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
5:57   6 Апреля 2020
Общество

Аналитики составили топ-5 регионов РФ с дорогими продуктами

Аналитики составили топ-5 регионов РФ с дорогими продуктами

Затраты на еду в Ингушетии и Дагестане превышают половину всех расходов домохозяйств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рейтингово агентства АКРА.

Сообщается, что на Чукотке и в Смоленской области доля расходов на питание составляет 48 процентов от всех трат.

При этом средний показатель расходов на питание в субъектах РФ в период с 2004 по 2018 год упал на десять процентов.

Наименьший показатель затрат на еду встречает в Москве (25 процентов), Подмосковье (25 процентов) и Ханты-Манскийском автономном округе (24 процента), Татарстане (26 процентов).

Татарстане Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e86f2ca9a794768dbad03ce?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Татарстане Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e86f2ca9a794768dbad03ce?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В декабре минувшего года топ также возглавила Ингушетия. Наименьший процент трат на еду среди регионов РФ был зарегистрирован в Татарстане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#рейтинг #продукты #еда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...