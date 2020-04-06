Аналитики составили топ-5 регионов РФ с дорогими продуктами

Затраты на еду в Ингушетии и Дагестане превышают половину всех расходов домохозяйств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рейтингово агентства АКРА.

Сообщается, что на Чукотке и в Смоленской области доля расходов на питание составляет 48 процентов от всех трат.

При этом средний показатель расходов на питание в субъектах РФ в период с 2004 по 2018 год упал на десять процентов.

Наименьший показатель затрат на еду встречает в Москве (25 процентов), Подмосковье (25 процентов) и Ханты-Манскийском автономном округе (24 процента), Татарстане (26 процентов).

Татарстане Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e86f2ca9a794768dbad03ce?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Татарстане Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e86f2ca9a794768dbad03ce?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В декабре минувшего года топ также возглавила Ингушетия. Наименьший процент трат на еду среди регионов РФ был зарегистрирован в Татарстане.