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5:32   6 Апреля 2020
Политика

Пушков прокомментировал слова шведского министра о "русских троллях"

Пушков прокомментировал слова шведского министра о "русских троллях"

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков Твиттере прокомментировал недавние заявления шведского министра Андерса Игемана, который обвинил Россию в "троллинге".

Пушков сравнил слова главы шведского ведомства с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России. По его словам, Игеман, как и Клинтон в 2016 году, стал жертвой своей же непопулярности у себя в стране.

Министр энергетики и IT-технологий Швеции Андерс Игеман заявил о сетевой атаке на его пост в Facebook в конце прошлого года. Информация, на которую была совершена "атака", была о введении на территории страны сети 5G.

Чиновники, разбиравшиеся с этим делом, обнаружили во вмешательстве "русский след". И сам Игеман вскоре заявил, что у РФ есть своя заинтересованность в вопросе внедрения новых сетей в Швеции.

Но позже стало известно, что атаку на официальный аккаунт премьер-министра Швеции совершили местные активисты из движения "Излучение Wi-Fi опасно для здоровья. Остановить 5G".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #швеция #министр

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