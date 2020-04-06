АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебных стрельб

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время стрельб установила рекорд Вооруженных сил РФ, о чем рассказали в пресс-службе Северного флота.

Сообщается, что стрельбы велись ракетой "Калибр" по полигону "Чижа" в Архангельской области. Рекордность стрельбы обуславливает то, что велась она с дальнего расстояния и из надводного положения по береговой цели.

В пресс-службе отметили, что "Северодвинск" стал первой подлодкой, которая имеет штатное вооружение в виде ракет "Калибр" и "Оникс". Кроме того, у этой АПЛ самый большой торпедный боезапас.