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5:15   6 Апреля 2020
Армия

АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебных стрельб

АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебных стрельб

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время стрельб установила рекорд Вооруженных сил РФ, о чем рассказали в пресс-службе Северного флота.

Сообщается, что стрельбы велись ракетой "Калибр" по полигону "Чижа" в Архангельской области. Рекордность стрельбы обуславливает то, что велась она с дальнего расстояния и из надводного положения по береговой цели.

В пресс-службе отметили, что "Северодвинск" стал первой подлодкой, которая имеет штатное вооружение в виде ракет "Калибр" и "Оникс". Кроме того, у этой АПЛ самый большой торпедный боезапас.

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Автор: Борис Нестеров
#армия #подлодка #северодвинск

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