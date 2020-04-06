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4:48   6 Апреля 2020
Политика

Дональд Трамп пожелал скорого выздоровления Борису Джонсону

Дональд Трамп пожелал скорого выздоровления Борису Джонсону

Американский президент Дональд Трамп пожелал британскому премьер-министру Борису Джонсону здоровья в связи с недавними сообщениями о его госпитализации из-за симптомов COVID-19.

"Я хочу выразить от всей нации наши самые добрые пожелания премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в его собственном сражении с вирусом. Все американцы молятся за него", — заявил он.

Медики проведут британскому премьеру Борису Джонсону искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Великобритании.

Собеседник агентства сообщил, что Джонсона экстренно госпитализировали. Премьеру будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Ранее официальный представитель премьер-министра заявил, что у Джонсона, у которого более двух недель назад диагностировали COVID-19, продолжается наблюдаться кашель и высокая температура. В воскресенье его госпитализировали в качестве меры предосторожности по рекомендации лечащего врача.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#джонсон #трамп #коронавирус

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