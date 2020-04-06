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4:43   6 Апреля 2020
Общество

Трамп считает, что пандемия нового коронавируса идет на спад

Трамп считает, что пандемия нового коронавируса идет на спад

Американский президент Дональд Трамп заявил, что начинает замечать улучшение ситуации с коронавирусом.

На брифинге в понедельник он заявил, что уже общественность "начинает видеть свет в конце туннеля". По его словам, в недалеком будущем Вашингтон будет гордиться сделанным.

Трамп отметил, что хорошим знаком может быть информация ор том, что в Нью-Йорке наблюдается снижение числа смертей от вызванных COVID-19 осложнений, что может быть хорошим знаком.

США занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения нового коронавируса. На данный момент эта цифра составляет более 335 тысяч. Вылечились более 17 тысяч, умерли — 9,5 тысячи человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #коронавирус

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