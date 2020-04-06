Трамп считает, что пандемия нового коронавируса идет на спад

Американский президент Дональд Трамп заявил, что начинает замечать улучшение ситуации с коронавирусом.

На брифинге в понедельник он заявил, что уже общественность "начинает видеть свет в конце туннеля". По его словам, в недалеком будущем Вашингтон будет гордиться сделанным.

Трамп отметил, что хорошим знаком может быть информация ор том, что в Нью-Йорке наблюдается снижение числа смертей от вызванных COVID-19 осложнений, что может быть хорошим знаком.

США занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения нового коронавируса. На данный момент эта цифра составляет более 335 тысяч. Вылечились более 17 тысяч, умерли — 9,5 тысячи человек.