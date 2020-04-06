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4:05   6 Апреля 2020
Экономика

Трамп заявил о готовности США ввести высокие пошлины на нефть

Трамп заявил о готовности США ввести высокие пошлины на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном введении "очень существенных" пошлин на нефть.

На брифинге Трамп заявил журналистам, что если цены на черное золото сохранятся на нынешнем уровне, а также если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о нефтедобыче, Трамп введет для США "очень существенные пошлины".

Трамп заявил, что США сейчас независимы и обладают собственной нефтью.

Ранее Трамп утверждал, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на десять или даже 15 миллионов баррелей в день. При этом сами СА не намеренны снижать добычу нефти.

Накануне Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран-членов ля участников ОПЕК+ и других стран.

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Автор: Яна Либерман
#нефть #трамп

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