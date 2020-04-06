Эксперты прогнозируют снижение цен на новостройки в РФ

Эксперты НКР предполагают, что в России на новостройки значительно снизятся цены после пандемии коронавируса.

Российские застройщики могут снизить цены на новостройки в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Агенты "Национальных кредитных рейтингов" прогнозируют, что цены могут упасть на 20-30 процентов.

"Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж", - прокомментировало рейтинговое агентство.

Специалисты отмечают, что восстановление спроса и цен может занять от двух до четырех лет, а выручки крупных строительных компаний могут сократиться на 200 миллиардов рублей. Российская экономика может сильно пострадать в связи с коронавирусной инфекцией. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество зараженных выросло до 5 389 человек.