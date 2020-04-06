Главный санитарный врач США сравнил последствия пандемии COVID-19 с терактами 11 сентября

Пандемия, вызванная коронавирусом нового типа, грозит США в ближайшие недели тяжелыми испытаниями, которые сравнимы с терактами 11 сентября, заявил главный санитарный врач страны вице-адмирал Джером Адамс.

Адамс отметил, что для многих американцев пандемия коронавируса по своим масштабам сравнима с терактами 11 февраля в 2001 году или с Перл-Харбором. Он призвал всех граждан США осознать, что они могут повлиять на уменьшение числа зараженных опасной инфекцией.

С этими словами Адамс обратился после заявления Трампа о том, что в ближайшие две недели США ждет увеличение умерших с коронавирусом. Сейчас США занимает первое место в мире по числу зараженных новым видом вируса. 9132 человека умерли.