Профессор ВШЭ рассказала, какие профессии будут востребованы во время карантина

Профессор Высшей школы экономики Елена Варшавская поделилась мнением об актуальных профессиях на время карантина в России.

Наиболее востребованными на время карантина оказались профессии категории face-to-face (к лицу). Этой информацией поделилась профессор ВШЭ Елена Варшавская.

"Это самые надежные профессии. Чем больше в вашей профессии обязательного участия человека, тем более она надежна", - сказала специалист.

Варшавская подчеркивает, что из-за ситуации с коронавирусом повысился спрос на курьерскую доставку. Многие опасаются покидать квартиры, поэтому пользуются доставкой продуктов питания на дом. Профессор также считает, что после окончания пандемии в стране снова приобретут актуальность профессии в сфере туризма и фитнеса.По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в России выросло до 5 389 человек.