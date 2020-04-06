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2:50   6 Апреля 2020
Общество

Профессор ВШЭ рассказала, какие профессии будут востребованы во время карантина

Профессор ВШЭ рассказала, какие профессии будут востребованы во время карантина

Профессор Высшей школы экономики Елена Варшавская поделилась мнением об актуальных профессиях на время карантина в России.

Наиболее востребованными на время карантина оказались профессии категории face-to-face (к лицу). Этой информацией поделилась профессор ВШЭ Елена Варшавская.

"Это самые надежные профессии. Чем больше в вашей профессии обязательного участия человека, тем более она надежна", - сказала специалист.

Варшавская подчеркивает, что из-за ситуации с коронавирусом повысился спрос на курьерскую доставку. Многие опасаются покидать квартиры, поэтому пользуются доставкой продуктов питания на дом. Профессор также считает, что после окончания пандемии в стране снова приобретут актуальность профессии в сфере туризма и фитнеса.По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в России выросло до 5 389 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #пандемия #коронавирус

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