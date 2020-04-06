Курбанов: Турция игнорирует пандемию COVID-19, тратя силы и средства на войну в Сирии

Турция продолжает снабжать боевиков в Сирии оружием. Анкара тратит сила и средства на войну в САР, хотя могла бы внести ощутимый вклад в борьбу всего мира с распространением коронавирусной инфекции, считает политолог Маис Курбанов.

Эксперт убежден, что действия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ни к чему хорошему для Турции не приведут. Он отметил, что с террористами в Идлибе невозможно договориться. Об этом политолог рассказал Федеральному агентству новостей.

"Это - радикалы. С ними невозможно договориться. Сколько ни говори, у них свой мир, свои понятия. На них никто воздействовать не может", - подчеркнул Курбанов.

Турецкие власти утверждают, что намерены привнести мир в Сирию. Боевики же не принимают во внимание обещания Анкары и продолжают устраивать провокации.

Политолог считает, что Турции вместо вторжения в Идлиб нужно объединиться с Россией, Ираном и Сирией. Сначала они могли бы освободить сирийские земли от захватчиков, а затем вместе бороться бы с эпидемией COVID-19.