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2:04   6 Апреля 2020
Политика

Berlingske: коронавирус расчистит России и Китаю путь к мировому лидерству

Berlingske: коронавирус расчистит России и Китаю путь к мировому лидерству

Пандемия коронавируса откроет для России и Китая новые возможности. Об этом сказано в материале датского издания, посвященном "постамериканскому" миру.

Автор публикации в издании Berlingske указал на то, что распространение COVID-19 поставило другие страны в такую ситуацию, к которой они не были готовы. Он отметил, что коронавирус "добьет" западную модель управления. После этого Москва и Пекин, которые, по его словам, начали стремиться к мировому лидерству еще в 2008 году, станут мериться силами друг с другом. Об этом пишет PolitPuzzle.

"Настало время, когда экономика, как ни странно, отходит на второй план", - подчеркнул журналист.

По данным ВОЗ, количество случаев заражения коронавирусом уже превысило миллион и продолжает расти.

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Автор: Илья Романович
#россия #китай #коронавирус

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