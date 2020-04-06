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1:17   6 Апреля 2020
Экономика

Переговорщики ОПЕК+ призвали министров энергетики "Большой двадцатки" к встрече в пятницу

Переговорщики ОПЕК+ призвали министров энергетики "Большой двадцатки" к встрече в пятницу

Представители стран-участниц ОПЕК+ пытаются добиться проведения встречи министров энергетики стран "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источники заявляют, что проведение совещания G20 на следующий день после министерство встречи ОПЕК+, которая должна состояться 9 апреля, может привлечь США к переговорам.

Также источники сообщают, что в воскресенье участники переговоров ОПЕК+ добились прогресса в согласовании новой сделки о сокращении нефтедобычи.

Ранее встречу ОПЕК+ в формате видеоконференции предложила Саудовская Аравия. Поводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Вашингтоном и Эр-Риядом.

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Автор: Василий Пименов
#g20 #нефть #опек

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