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1:02   6 Апреля 2020
Общество

Сербам показали, как военные медики из РФ борются в их стране с COVID-19

Сербам показали, как военные медики из РФ борются в их стране с COVID-19

Жители Сербии смогли увидеть работу военных медиков из РФ, которые приехали в их страну бороться с COVID-19. Соответствующие кадры продемонстрировало сербское национальное телевидение.

Телеканал показал, как российские специалисты выезжают с территории Военно-медицинской академии в Белграде на военных КамАЗах. На кадрах военные медики из РФ в защитных костюмах выгружали оборудование и проводили дезинфекцию у гинекологическо-акушерской клиники "Народный фронт" в центре Белграда. Также была продемонстрирована работа российских специалистов в клиническом центре "Драгиша Мишович".

В Сербию из России ранее прибыли одиннадцать самолетов Ил-76 с медиками и вирусологами на борту. Также в Белград была доставлена военная техника, средства защиты и спецоборудование.

В сербской столице останутся работать две бригады российских медиков. Другие пять бригад отправятся в города Чуприя, Кикинга, Ниш и Валево.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сербия #коронавирус

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