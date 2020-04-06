Сербам показали, как военные медики из РФ борются в их стране с COVID-19

Жители Сербии смогли увидеть работу военных медиков из РФ, которые приехали в их страну бороться с COVID-19. Соответствующие кадры продемонстрировало сербское национальное телевидение.

Телеканал показал, как российские специалисты выезжают с территории Военно-медицинской академии в Белграде на военных КамАЗах. На кадрах военные медики из РФ в защитных костюмах выгружали оборудование и проводили дезинфекцию у гинекологическо-акушерской клиники "Народный фронт" в центре Белграда. Также была продемонстрирована работа российских специалистов в клиническом центре "Драгиша Мишович".

В Сербию из России ранее прибыли одиннадцать самолетов Ил-76 с медиками и вирусологами на борту. Также в Белград была доставлена военная техника, средства защиты и спецоборудование.

В сербской столице останутся работать две бригады российских медиков. Другие пять бригад отправятся в города Чуприя, Кикинга, Ниш и Валево.