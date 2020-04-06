Аналитики НРА заявили, что за месяц самоизоляции некоторые отрасли экономики потеряют 5%

Месяц самоизоляции может привести к снижению ВВП всего на 3-4% в 2020 году по сравнению с этим периодом в пролом году, заявил руководитель Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Российская экономика может потерять около трех миллиардов рублей. Эксперты считают, что наиболее сильные потери понесет малый бизнес, в частности, в сфере услуг. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Руководитель НРА заявил, что несмотря на медленное восстановление экономики после продолжительных выходных, каждая неделя самоизоляции может привести к падению недельного ВВП на 25-30 %. Он уточнил, что ожидается максимальное падение до 60-70 % в сфере услуг.

Экономист отметил, что сельское хозяйство и производство электроэнергии упадет не боле чем на 5%. Для более точного прогноза необходимо больше информации по производству организаций.