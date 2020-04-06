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Зараженного коронавирусом Джонсона подключили к аппарату ИВЛ

Медики проведут британскому премьеру Борису Джонсону искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Великобритании.

Собеседник агентства сообщил, что Джонсона экстренно госпитализировали. Премьеру будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Ранее официальный представитель премьер-министра заявил, что у Джонсона, у которого более двух недель назад диагностировали COVID-19, продолжается наблюдаться кашель и высокая температура. В воскресенье его госпитализировали в качестве меры предосторожности по рекомендации лечащего врача.

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Автор: Кристина Мокроусова
#великобритания #джонсон #коронавирус

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