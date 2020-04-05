Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов.
У премьер-министра Великобритании был обнаружен коронавирус, об этом сообщил сам политик в своей соцсети Twitter. После чего Джонсон остался на самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.
27 марта политик написал, что у него появились первые симптомы, поэтом он останется дома.
В Великобритании зафиксировано 47 806 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число смертельных случаев приближается к 5000 тысячам. Выздоровели 135 человек.