Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов.

У премьер-министра Великобритании был обнаружен коронавирус, об этом сообщил сам политик в своей соцсети Twitter. После чего Джонсон остался на самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

27 марта политик написал, что у него появились первые симптомы, поэтом он останется дома.

В Великобритании зафиксировано 47 806 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число смертельных случаев приближается к 5000 тысячам. Выздоровели 135 человек.