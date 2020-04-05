Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зараженного коронавирусом Джонсона подключили к аппарату ИВЛ

Зараженного коронавирусом Джонсона подключили к аппарату ИВЛ

 Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов

Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов
Аналитики НРА заявили, что за месяц самоизоляции некоторые отрасли экономики потеряют 5%

Аналитики НРА заявили, что за месяц самоизоляции некоторые отрасли экономики потеряют 5%

 Освобожденный от командования авианосцем ВМС США Крозье заражен COVID-19

Освобожденный от командования авианосцем ВМС США Крозье заражен COVID-19
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
Зараженного коронавирусом Джонсона подключили к аппарату ИВЛ

Зараженного коронавирусом Джонсона подключили к аппарату ИВЛ

 Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов

Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов
Аналитики НРА заявили, что за месяц самоизоляции некоторые отрасли экономики потеряют 5%

Аналитики НРА заявили, что за месяц самоизоляции некоторые отрасли экономики потеряют 5%

 Освобожденный от командования авианосцем ВМС США Крозье заражен COVID-19

Освобожденный от командования авианосцем ВМС США Крозье заражен COVID-19
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

 Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения

Как белорусский «Слуцк» обрел мировую известность с помощью девушек легкого поведения
23:34   5 Апреля 2020
Общество

Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов

Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов.

У премьер-министра Великобритании был обнаружен коронавирус, об этом сообщил сам политик в своей соцсети Twitter. После чего Джонсон остался на самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

27 марта политик написал, что у него появились первые симптомы, поэтом он останется дома. 

В Великобритании зафиксировано 47 806 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число смертельных случаев приближается к 5000 тысячам. Выздоровели 135 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#великобритания #борис джонсон #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...