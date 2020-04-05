Две пенсионерки с хроническими заболеваниями скончались в Нижнем Новгороде с COVID-19

Две женщины с положительным тестом на новый коронавирус скончались в Нижнегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пациенткам было по 80 и 83 года. Женщины входили в группу риска и имели тяжелые сопутствующие заболевания — они страдали сахарным диабетом, почечной недостаточностью и ишемией.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что одна из жертв последние шесть лет проходила процедуры диализа. По его словам, медики сделали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра. Однако это не помогло, так как новый коронавирус спровоцировал осложнение заболеваний.

Всего в Нижегородской области зарегистрировали 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре пациента уже вылечились.