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22:36   5 Апреля 2020
Общество

Российская военная полиция провела патрулирование по четырем маршрутам в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по четырем маршрутам в Сирии

Российская военная полиция продолжает работу, направленную на невоенное разрешение конфликта в Сирии и оказание всесторонней помощи ее жителям. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

Российская военная полиция продолжает реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.

Продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам от Аджами до Эль-Хутты (21 точка маршрута), от Аджами до Маисра (19 точек), а также от Кораби до Кабани (15 точек) в провинции Алеппо. Также патрулирование проводилось по маршрутам, проходящим от Камишлии до Мабрука в Хасеке.

Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование от аэродрома Квайрес до Бир-Хамида-Эль-Али.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Перемирие было нарушено однократно в провинции Латакия, обстрел производился со стороны позиций запрещенной в РФ террористической организации "Исламская партия Туркестана".

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #цпвс #российская военная полиция

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