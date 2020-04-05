Освобожденный от командования авианосцем ВМС США Крозье заражен COVID-19

Бывший командир атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретт Крозье заразился коронавирусом. Симптомы инфекции были замечены у него еще до освобождения от должности.

О заражении Крозье, который прославился рапортом о распространении коронавируса среди членов экипажа авианосца, сообщила газета The New York Times в своей электронной версии. Издание сослалось на одногруппников экс-командира по военно-морской академии.

В настоящее время Крозье находится на базе ВМС США, расположенной на острове Гуам. Там он соблюдает карантин.

Газета не располагает сведениями о том, когда у военного были взяты анализы и когда стал известен их результат.

Рапорт Крозье о коронавирусе на борту авианосца ранее стал достоянием общественности.