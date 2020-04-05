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22:21   5 Апреля 2020
Политика

Освобожденный от командования авианосцем ВМС США Крозье заражен COVID-19

Освобожденный от командования авианосцем ВМС США Крозье заражен COVID-19

Бывший командир атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретт Крозье заразился коронавирусом. Симптомы инфекции были замечены у него еще до освобождения от должности.

О заражении Крозье, который прославился рапортом о распространении коронавируса среди членов экипажа авианосца, сообщила газета The New York Times в своей электронной версии. Издание сослалось на одногруппников экс-командира по военно-морской академии.

В настоящее время Крозье находится на базе ВМС США, расположенной на острове Гуам. Там он соблюдает карантин.

Газета не располагает сведениями о том, когда у военного были взяты анализы и когда стал известен их результат.

Рапорт Крозье о коронавирусе на борту авианосца ранее стал достоянием общественности.

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Автор: Яна Либерман
#авианосец #коронавирус

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